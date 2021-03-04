台灣三星電子B2B商用事業再添成功案例，商用顯示器部門與連鎖超商7-ELEVEN合作，提供全台6,000家門市QMR系列專業型商用顯示器，打造全方位數位看板OPEN! CHANNEL。三星專業型商用顯示器以完整智慧功能及絕佳4K影像畫質、滿足不同店型需求，不僅大幅優化企業對顯示器的應用彈性與範圍，更進一步提升消費者品牌體驗，成為零售業拓展多元門市的強力後盾。

台灣三星電子顯示暨儲存裝置事業部副總經理劉得榮表示：「新常態時代來臨，帶動各產業對數位通訊的再度重視，顯見其重要性，全球數位戶外廣告市場在2020至2023年期間將達到87.2億美金的成長；此外台灣三星觀察，零售產業正面臨數位轉型的加速期，以因應一日千里的消費習慣改變。台灣三星商用顯示事業部長期為不同領域的商用客戶提供適切的解決方案，隨著數位化趨勢逐年成長、5G未來科技的導入，亦將以多元產業經驗為企業型塑並優化嶄新的消費體驗。」

7-ELEVEN表示：「7-ELEVEN邁入第43年，在第6,000店盛大開幕之際，期能透過多元複合店型將實體通路不可取代的消費者體驗持續升級。三星的商用顯示器能透過單機、拼接電視牆等多元顯示形式提供不同的顯示解決方案，其靈活運用的特性，能彈性地呈現門市中所屬貨架推播的活動影片或海報內容，為7-ELEVEN實現『融合智慧體驗』提供極大助力。」

三星商用顯示器以良率極佳的產品優勢深獲企業夥伴青睞，商用顯示器部門與7-ELEVEN的合作始於2019年，正逐步完成全台6,000家門市數位看板OPEN! CHANNEL顯示器的建置與汰換，亦將依各門市擺放位置不同，提供最佳適用性。

如門市收銀檯上方的顯示器為數位看板OPEN! CHANNEL推播螢幕，將依頻道的檔期設定，即時播放相關活動及廣告資訊；而在咖啡或現打啤酒專區，顯示器設置在吧台後方作為Menu Board使用，方便消費者清楚瀏覽商品品項；另設有Live轉播的門市，則透過顯示器拼接成大型轉播看板，即時轉播熱血激昂的運動賽事，帶來不同以往的臨場體驗。三星連續11年引領全球數位看板市場，完整產品陣容是企業推動智慧型顯示方案的最佳選擇。

為滿足7-ELEVEN一年365天、24小時的使用需求，三星以QMR系列專業型商用顯示器提供安全可靠的服務。其簡約、對稱、極窄邊框的外型設計，能以垂直、水平或拼接設置使用，輕易融入多元店型的空間需求；配備4K超高解析度、先進的UHD智慧影像升頻技術與純晶透顯色科技，能為各式廣告內容呈現清晰逼真、色彩分明的影像；無眩光面板設計，消費者將不受環境光照影響，從各角度皆能獲取完整的畫面資訊。

(中時 )