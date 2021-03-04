NB持續暢旺，且伺服器及網通設備需求增溫，PCB廠金像電(2368)預估，第1季合併營收有機會與去年第4季持平或略優，美系外資上調金像電2021年/2022年獲利預估1%/1%，維持金像電「買進」評等，目標價亦上調至72元。

金像電自第二代接班後積極落實產品組合優化，除原有的NB，公司在伺服器及雲端網通產品佈局也開始收割，讓公司營運順利搭上遠距生活及宅經濟列車呈現穩定成長；去年前3季稅後盈餘達17.11億元，每股盈餘3.16元，累計2020年合併營收為233.92億元，年成長22.99%。

目前伺服器約佔金像電營收50%，雲端網通產品約佔20%到25%，NB已降至20%，基地台等其他產品約佔5%；就廠區來看，台灣及蘇州廠以生產伺服器及網通產品為主，NB主要在常熟廠區生產，其中常熟一廠亦生產伺服器，二廠也有生產SSD產品。

由於第1季進入傳統淡季，原本金像電預估，第1季將較去年第4季下滑，但NB持續暢旺，且伺服器及網通設備需求增溫，金像電1月合併營收20.5億元，年成長41.83%，在訂單強勁下，金像電預估，第1季合併營收有機會與去年第4季持平或略優。

美系外資報告指出，我們上調了金像電2021年/2022年的獲利預估1%/1%，以反應伺服器/網通產品強勁的升級週期(網通產品從100G到400G/800G、Purley至Eagle Stream/Whitley，以及更好的PCB價格趨勢，我們調高2021年/2022年的營收提高3%/2%，但將毛利率下調了0.4個百分點/0.2個百分點，以反應較高的材料成本及新台幣兌美元升值，維持金像電「買進」評等，目標價則上調至72元。

(時報資訊)