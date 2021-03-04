亞洲最大服裝業者，日本迅銷(Fast Retailing)4日宣布，從12日開始，旗下UNIQLO與GU這兩個品牌在日本國內，基本上所有售價一律降價9%，也就是打了九一折。同時，12日後服飾上的標籤價格就是售價，結帳時不需要再另外加計稅金。

至4日為止，UNIQLO與GU服飾標籤價，都是以售價再加上稅金表示，但12日起，日本消費者只要看到標籤價格，就知道這件商品是多少日圓，結帳直接付標籤上的價格就好。迅銷表示，自己將自行吸收9%差價，等於說日本民眾可以用九一折價錢，買到UNIQLO或GU商品。

舉例來說，截至目前4日，UNIQLO或GU一件衣服上的標籤，看到的是￥4,990+稅金，但從12日起就變成￥4,990。

迅銷指出，疫情當下大家生活都不太好過，因此自家服飾商品價格，儘可能地維持不變，好讓日本民眾採購日常生活所需的服裝時，負擔不會太重。

(時報資訊)