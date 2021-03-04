美國對中國大陸最大晶片製造商中芯國際(SMIC)禁令略鬆綁，市場預期中芯供應NOR Flash可能逐步回溫，先前有轉單效應的台廠華邦電(2344)、旺宏(2337)也因近期半導體股受到外資賣壓，股價回檔。

美國先前將中國大陸晶圓代工廠中芯國際列入貿易制裁清單，除了對半導體業造成衝擊，由於中芯也是中國編碼型快閃記憶體（NOR Flash）大廠兆易創新的最主要晶圓代工廠，兆易創新對蘋果AirPods的NOR晶片供貨也遭受波及，訂單轉向旺宏、華邦電等台廠。

兆易創新目前為中國最大、全球第四大NOR晶片供應商，其晶圓主要由中芯代工；NOR晶片市場先前因兆易創新等中國廠崛起，並以價格戰搶單，打亂市場秩序，去年底美國對中芯發布禁令，預期NOR Flash市場供給量減少，市況可望好轉，旺宏和華邦電亦可望受惠。

去年12月，中芯國際遭美國政府列入「實體清單」，根據相關規定，美國半導體設備公司，必須先向美國政府取得許可證，才能將半導體設備銷售給中芯國際。近期，中芯國際獲得部分美國設備廠商的出貨許可，但僅限成熟製程用半導體設備。

中芯國際(SMIC)週三(3日)也公布，與半導體設備大廠艾司摩爾(ASML)達成批量採購協議，總價12億美元，購買艾司摩爾的深紫外光微影(DUV)機台。

(時報資訊)