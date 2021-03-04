旱象遲遲未解，水情更嚴峻，高屏溪攔河堰近日平均川流量下探，創下22年來最低量，原水供應量恐不足為確保各區域水情穩定，4日凌晨零時停止南水北送，南化水庫得增加出水量，以供應大台南民生用水需求，現有水庫蓄水量還得撐到今年7月，苦候甘霖。

南區水資源局局長鄒漢貴指出，因枯水期到來，加上長時間沒有下雨，高屏溪攔河堰水情監測數據，今天上午8時的川流量為7.9CMS( 每秒／立方公尺)，與上禮拜超過8CMS相比，河川流量持續下降，評估後沒有多餘的水可用，為穩定個別區域用水，因此暫停支援台南，時間長短將視水情變化而定。

目前曾文、烏山頭水庫合計蓄水量1.1億立方公尺，供應大台南民生用水的南化水庫蓄水量已經跌破5成，約在4000多萬立方公尺，大台南地區每日需水約100萬立方公尺，曾文系統固定出水60萬立方公尺，其他由南化水庫及南水北送支應，現在暫停支援後，等於南化水庫一天得出水到40萬立方公尺。

鄒漢貴指出，其實以往就會根據水情變化調整，暫停支援送水，但去年迄今旱象未解，高屏溪原水及伏流水量不足，若沒有明顯降雨，停送時間延長，影響就更大，加上目前氣候狀況也不適合進行人工增雨，水情若持續惡化，燈號從橙燈轉紅燈，分區供水後民眾對缺水將更有感。

(中時 )