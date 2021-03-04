2016年台農發公司成立時農委會發新聞稿。（國民黨提供）

蔡總統執政後農產品出口國家佔比趨勢圖。（國民黨提供）

蔡總統執政後新南向國家農產品出口佔比趨勢圖。（國民黨提供）

蔡總統執政後農產品出口值變化圖。（國民黨提供）

左正東說明近九年鳳梨出口中國、日本的變化。（黃福其攝）

左正東出示「大陸開放台灣農產品進口清單」。（黃福其攝）

國民黨中央砲轟台農發神隱失能 農產新南向大失敗

國民黨今天舉行「台農發神隱失能，農產新南向失敗」記者會，質疑，蔡政府2016年成立台農發、2018年成立台農投、2019年成立台灣農產品外銷平台，農產國家隊陸續推出，但近日的緊急促銷中，蔡政府鋪天蓋地出動圖文大隊，動員民眾緊急採購，儼然要求民眾自組農產國家隊，卻不見2公司1平台彰顯功能，尤其鳳梨是台農發和台農投主要出口產品，卻對鳳梨銷陸受阻毫無應變策略，令人錯愕。

文傳會主委王育敏指出，中央成立台農發以來累積虧損7800萬元，相當於資本額1／3，也不見兌現成立時承諾推動「農產品進出口」、「技術輸出」、「海外投資與資材外銷」三大核心任務，以及「擴大新興出口市場」，發展東協、南亞及紐澳等新興目標市場。農委會資料更顯示，成立台農發至今近5年，中國以外市場佔比僅微幅成長 6％；農委會主委陳吉仲面對台農發績效不彰，竟浮誇地玩弄數字，謊稱分散策略奏效。

她說，陳吉仲日前指稱有20000萬噸鳳梨要銷到國外，原本台農發應責無旁貸，卻至今神隱，當初政府宣稱農產品進出口是台農發業務，還要發展東協、南亞等新興市場，但至今開拓哪些市場？

王育敏指出，蔡英文執政後，大陸市場仍佔所有出口國第1名，第2名日本但呈下滑趨勢，第3名美國卻起伏不穩定；蔡政府標榜新南向，越南、印尼等國卻呈逐漸下滑，泰國起起伏伏，澳洲等其他南向國家則業績非常差，佔比都不到3％。

她指出，去年3月蔡英文在臉書發文宣稱台灣鳳梨成功再開拓外銷市場（澳洲），但查詢關務署數據，去年出口澳洲僅56公斤「鳳梨乾」，今年完全掛零，再度證實蔡政府只會大內宣。

文傳會副主委王鴻薇指出，農委會說「台農發是百分百民營，可不受監督。」但2016年台農發風光成立時，由行政院長林全主持，農委會承認催生，連台農發徵才新聞稿也由農委會發布，難道農業國家隊不應透明公開？台農發薪資結構外界完全不了解，現任董事長洪忠修是農委會主委陳吉仲的學生，外傳薪水16萬元，這樣的公司為何如此神秘？難道陳吉仲的學生不應被監督？當初宣布該公司成立資本額為10億元，如今卻縮水為經濟部商業登記金額2.4億元，且虧損8000萬元，希望台農發不要躲起來。

大陸部主任左正東說，農委會資料顯示，蔡政府一上任，我國農產品出口就嚴重依賴大陸，2017年後對日本出口更持續下降；單就鳳梨來看，蔡政府五年來銷往大陸比重也連年增加、銷日本比重則連年下降，絲毫不見新南向政策成效。自2018年起，我國對新南向國的農產品出口價值年增率甚至持續下降，2020年中國大陸更以超過10億美金的出口值，及20.7％維持最高出口占比。顯然，我國農產品出口沒因新南向政策而降低對中國大陸的貿易依賴度。

他指出，自2005年連胡會後以至2015年，包括簽署ECFA、兩岸農產品協議工作會商，大陸開放台灣農產品進口一再增加，但2016年之後就毫無增加，蔡政府設置的2公司1平台，到底發揮什麼功能？

(中時 )