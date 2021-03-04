1名女大生前天（2日）在西門町某連鎖服飾店的試衣間內，試穿完衣服準備換回衣物時，赫然在鏡中發現詭異人臉，原以為靈異事件，回過神才發現是1名陌生男子探頭偷窺，對方甚至露出生殖器一邊手淫，她當下嚇得衝出，對方也趁亂逃走；她事後控訴店家處理不積極，質疑類似事件發生不只1次，目前已報案處理。

一名女大生在Dcard上發文表示，她2日在西門町1間大型連鎖服飾店的試衣間內發現遭人偷窺，她當時正準備穿上衣服時，發現鏡子中出現詭異的人臉，第一念頭以為是靈異事件，但馬上想到對方的臉相當清晰，才驚覺遭到對方偷窺；更令她驚訝的是，「他的手正在上下磨蹭」，原來對方竟探頭進來手淫。

該女大生說，她發現猥褻男子後馬上抓起衣服往外跑，但對方也隨即逃走，她告知店員後也來不及，「當下找不到人，我就知道這件事不會有後續了，因為手機沒有拍到人，也沒有其他證據證明他侵犯我的隱私和猥褻」；調閱監視器後只看到疑似該男子站在試衣間外面，有貌似「脫褲子」的動作，最後她只好向警局備案，並提醒其他民眾應多注意。

女大生在試衣間內遭偷窺，對方甚至露出生殖器一邊手淫，她當下嚇得衝出，對方也趁亂逃走。（圖／翻攝自Dcard）

該女大生質疑此事件應該不只發生1次了，因為店員當下處理的態度相當隨便，她事後只能要求該店的更衣室布簾換成門板，和加強更衣室的控管等。許多網友則留言說，「真的建議可以找女生朋友在更衣室門口等，不然很危險」、「請各位被害者勇敢站出來指認」、「真心覺得更衣室應該換成門版的，布簾只要有心就很容易打開」。

(中時新聞網)