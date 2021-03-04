Google 公布「家長對於兒少網路安全認知之行為調查」（係 Google 委由 Qualtrics LLC 執行。調查期間自 2020 年 12 月起至 2021 年 1 月，調查範圍遍及 亞太與南美洲共 15 個國家。樣本數:4,704 位家中有 18 歲以下兒童的家長），發現約 41% 的台灣家長意識到孩子在疫情期間可能面臨的網路安全風險，且最關注的議題為兒少個資外洩、網路交友與陌生訊息、網路不當內容。報告中亦顯示，台灣家長對於保護子女上網安全普遍有信心，但仍有進步空間。35% 的台灣受訪家長表示，從未與孩子討論過網安問題，且僅有 22% 的家長目前有使用保護兒少的網路安全設定。為了協助家長創造出更 安全的兒少網路環境與體驗，Google 持續提供多項安全功能與建議，包括甫公佈的全新 YouTube 監督式服務 Beta 版，可讓家長依據孩子的年齡與興趣，選擇三種不同的內容設定，確保孩子們觀看合適的影音內容。

家長對於兒少網路安全認知之行為調查：COVID-19期間，提升關注兒少網路安全的家長佔比（%）。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

家長對於兒少網路安全認知之行為調查：家長從未與孩子討論上網安全話題的佔比（%）。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

家長對於兒少網路安全認知之行為調查：家長使用保護兒少網路安全設定的佔比（%）。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

在網路安全的範疇中，有 38% 的台灣家長將「兒少個資洩漏問題 (如：網路詐騙、帳戶入侵)」、「網路交友與接收陌生人訊息」、「在網路上接觸不宜的內容」列為他們最為關心的議題。依據此結果，Google 建議家長可多和孩子討論在網路上與陌生人互動的狀況、提醒孩子經常更換密碼且透過可信度較高的平台獲取資訊，並教導孩子在網路遊戲或社群平台上需保持警覺，避免過度分享個人隱私資訊。

除了台灣，Google 也針對亞太區的數個國家和地區進行同樣的調查。報告中可發現，相較於亞太區平均值 (58%) 和其他國家，台灣 (41%) 和日本 (35%) 家長在疫情期間較不擔心 兒少網路安全風險，而菲律賓 (79%)、印度 (74%)、馬來西亞 (72%) 和越南 (71%) 等新興國家的家長最為擔憂 。此外，亞太區各國均有 30%以上的家長從未與孩子討論過網路安全方面的話題，台灣 (35%) 與亞太區平均值 (36%) 接近。而在針對兒少網路安全的設定和資源使用上，台灣家長是亞太區受訪國家中最為放心的，僅有 22% 的家長表示目前有在使用相關工具，低於亞太區平均值的 52%。調查結果可見台灣與亞太區的家長已具備一定的兒少網安風險意識，但仍可再加強網安工具使用、主動與孩子交流網安議題。

為了幫助台灣家長獲得合適的家庭網路安全管理方式，讓孩子循序漸進地運用正確且安全的上網技巧，Google 持續提供各式各樣的線上資源及服務，其中包括：全新 YouTube 監督式服務 Beta 版體驗。Google 於 2020 年正式在台灣推出 YouTube Kids，讓孩童能在家長監護下探索自己感興趣 的內容，擁有更安全的觀看環境。為了滿足不同年齡層的孩童和青少年求知的需求，Google與全球各地的家長以及兒童安全、兒童發展和數位素養相關領域的專家合作，為家中有 9 歲至 12 歲兒童和 13 歲以上未成年者的家長開發了一項解決方案:全新的 YouTube 監督式服務 Beta 版，讓孩童們可透過受監督的 Google 帳戶使用 YouTube，依據孩子的年齡與興趣提供三種不同內容設定，供家長選擇。YouTube 監督式服務體驗將提供給有未達最低年齡規定子女的家庭進行測試，Google 將透過家長的意見回饋，持續優化使用體驗。

在內容與時間管理層面，建議可以：（1）啟用安全搜尋功能，無論使用者在查詢圖片、影片還是網站，內容帶有較煽情且不適宜的內容將會從搜尋結果中過濾掉。（2）家長可以透過 Family Link 應用程式建立適合孩子內容的帳號，幫助孩子尋找合適的安全內容，並管理他們的 APP 下載以及裝置使用時間。

針對年齡較大的兒童和青少年，YouTube 監督式服務將提供家長「探索」、「探索更多內容」與 「大部分的 YouTube 內容」三種內容選項設定。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

保護兒少個資也是家長相當關心的議題，Google 提供以下幾個小技巧及資源，協助家長進行相關的網路安全設定:(1)教導孩子避免使用例如生日或卡通人物的名字等容易被猜到的密碼，且鼓勵孩子經常更換密碼。透過密碼管理員，Google 可以協助使用者檢查儲存在 Android 及 Chrome 中的 Google 帳戶的密碼是否安全、是否遭盜用，或密碼強度不足等等，並提醒使用者變更密碼。(2)從可信賴且信譽高的平台接收資訊，例如Gmail內建的自動安全篩選器，可檢測網路釣魚的電子郵件，可阻止 99.9% 的網路釣魚攻擊。（3）在 Google 安全中心中，家長也可以在「適合全家人」的網站頁面，學習各種安全性措施，讓家長快速掌握闔家適宜的網路使用訣竅，協助孩子分辨資訊真偽及保護個人安全。

(科技)