根據五角大廈公布遞交國會的最新研究報告，《睡眠剝奪對武裝部隊成員戰備影響之研究》。美軍現役人員睡眠剝奪的比例(76%)為民間的2倍(38%)，長期睡眠不足讓美軍深受精神健康與身體疾病的困擾，進而影響戰備。其中，空軍睡眠時數最長，而陸軍則最短；從任務型態來看，受訓中的幹部、戰鬥單位與部署中的士兵，往往是最容易睡眠不足的族群。

「Military.com」2日報導，國會要求五角大廈檢視關於現役部隊的各種睡眠政策，以及造成睡眠剝奪的原因，而非僅聚焦在作戰節奏與訓練要求。報告指出，雖然部分軍人有失眠困擾；但軍隊睡眠不足多半是因為過長工時、輪值或環境不良導致睡眠品質不佳，或生活習慣使然，如看電視或打電動到深夜。

報告指出，近76%的軍人每晚睡眠少於7小時；相較之下，一般民人睡眠低於7小時的比例僅38%。就各軍種而言，空軍官兵每晚平均睡眠時數最長，陸軍最短。從意外事故率來看，睡眠遭剝奪的軍人更容易出現工傷與車輛事故。

此外，針對陸軍突擊隊的研究結果證實，若突擊隊因演訓而睡眠不足，睪固酮分泌量將大幅下滑，而睪固酮被視為體能訓練後促進恢復的關鍵。

研究報告點名，對受訓中的幹部、戰鬥部隊與部署單位來說，睡眠不足已成家常便飯。派往阿富汗的陸海空官士兵中，高達86%的陸軍官兵每晚睡眠不足7小時，空軍的平均睡眠時間為每晚6.7小時，更有15%的人每晚睡眠少於4.5小時；海軍官兵每晚睡眠則約5.9小時，67%的人每晚睡眠不足7小時。

這項研究結果與陸軍、陸戰隊先前做出的研究結論相符；即部署中的軍人每晚睡眠僅5小時甚至更低。

此外，儘管證據顯示獲得更多睡眠讓學習效率與作戰表現更好；但研究發現受訓中的幹部睡眠剝奪率卻更為明顯。以各軍官學校為例，學生周間每晚睡眠時間低於5小時，周末每晚睡眠低於7小時。基礎訓練的士兵每晚睡眠時間平均5至6小時；期間還因訓練之故數度起床。突擊隊員學校的成員每晚更只有3小時的睡眠時間。

報告指出，雖然軍隊普遍認為，考量到士兵在真實作戰環境中睡眠時間可能不足，在訓練期間短期剝奪睡眠反而有助於官兵適應真實戰場；然而，持續慢性睡眠剝奪，卻可能對訓練總目標產生副作用。

雖然，官兵可能習慣使用咖啡、能量飲料或藥物來提振精神；但這些輔助手段也可能導致睡眠不足與睡眠品質下滑，特別是在睡眠窗口6小時內飲用更是如此。

報告因此建議，如果因作戰導致睡眠不足，主官應容許士兵進行20分鐘的「戰術性打盹」，並輔以咖啡因提振精神。指揮官也應建立「睡眠存款」的概念，在演訓的前一晚讓士兵多睡幾個小時，好讓士兵身心表現都能處於巔峰狀態。輪值的領導幹部更有責任讓底下士兵睡飽8小時。

報告也呼籲，軍方應提供士兵安靜且促進睡眠的環境，而官兵也應認識到咖啡因並不能彌補睡眠不足產生的影響。空勤人員在執行跨時區任務後，應給予更多的時間以調整生理時鐘。

報告也建議軍方培訓專業健康人員，除診斷官兵因睡眠剝奪而產生的症狀外，並在官兵出現睡眠不足症狀時予以介入。軍方也應提供官兵APP，使其能管理自我睡眠時間。

儘管美軍睡不夠已不是新鮮事；但在這份由2020財年國防授權法案(NDAA)要求五角大廈進行的獨立研究報告，卻指出軍隊各指揮官並不重視睡眠充足的價值，「睡眠不足已成部隊慣例」。

報告指出，對於睡眠的態度，各級軍事單位指揮官有的將之視為如口糧般可控制的配給物，有的則直斥需要睡眠的是弱者。態度雖有所不同，卻都讓部隊陷入睡不飽的危機中。

報告警告，睡眠不足導致各種意外與身體健康問題；就後者而言，包括大腦損傷、精神健康問題，以及作戰表現下滑。換言之，睡眠可能是決定軍人健康與戰備水平，最重要的生物因素。

(中時新聞網)