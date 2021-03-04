台南水情持續嚴峻，台南市長黃偉哲今天視察永康水資源回收中心及再生水廠新建工程時表示，用水要節約也要開源，永康水資源回收中心及再生水廠第一期工程預計8月完工後，每天先提供南科園區8000噸工業再生水，未來結合安平、仁德2座再生水廠，2024年每日可多供6.3萬噸再生水，穩定工業用水。

黃偉哲表示，永康再生水廠希望能在嚴重枯水期提供初級再生水給一般非飲用民生使用，估計現在試運轉期間1天提供2500噸，接下來目標1天提供8000噸，將來可提供高科技廠使用。

水利局長韓榮華表示，永康水資源回收中心及再生水廠總建設經費為25.75億元，全部工程完成後，每天可處理2.9萬噸汙水，再生後供應產業用水，第一期工程預計5月運作，每天提供8000噸再生水，配送給南科園區廠商使用。

目前台南主要水庫蓄水量約有1億2000萬噸，黃偉哲說，如果每天使用100萬噸，可以撐約120天，每天使用90萬噸則可撐135天，節省愈多，使用期愈長，目前台南水情燈號仍為代表減量供水的橙燈，希望不要進入更嚴格的下一階段限水措施。

黃偉哲也強調，南科目前每天產業用水量約17萬噸，未來可能會成長到超過30萬噸，黃偉哲說，屆時台南每天的民生及產業用水量可能超過110萬噸，現在不得不預先準備，開源節流並行，除了更長遠的海水淡化計畫外，再生水廠是現階段很重要的建設。

黃偉哲表示，目前台南水情是有水庫卻沒有水，高雄則是高屏溪還有水，但卻沒有水庫把水儲存下來，如果台南與高雄可以做一點調配，搭配水庫間的連通管建設，水資源的調配運用可望更有效率，這也是未來努力的方向。

(中時 )