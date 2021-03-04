「地表最強光頭」布魯斯威利（Bruce Willis）強勢回歸，這回將從地表飛上外太空！他在最新科幻活屍動作鉅片《終極異噬界》（Cosmic Sin）當中，變身惡名昭彰的「血腥上校」，尤其他要對抗的恐怖份子「非人哉」，而是入侵地球的外星活屍；為了拯救人類文明，他必須率領戰鬥小隊與活屍對抗，可說是繼《明日邊界》（Edge of Tomorrow）之後，又一振奮人心的科幻動作鉅作！尤其布魯斯威利這回戲份吃重「從頭演到尾」，更穿上戰鬥盔甲變身「鋼鐵人」飛上太空，勢必將讓觀眾看到他有別以往的嶄新面貌！導演愛德華德雷克（Edward Drake）更對他大讚：「我迫不及待想跟他再度合作！」

由《特務交鋒》（The November Man）製作團隊打造的《終極異噬界》，找來「地表最強光頭」布魯斯威利領銜主演，也是他繼《第五元素》（The Fifth Element）、《世界末日》（Armageddon）等叫好叫座的經典科幻電影之後，再度飛上太空的科幻新片。他在片中飾演被解除軍階的「血腥上校」，因為曾使用毀滅性武器摧毀星球而惡名昭彰，揹黑鍋承受罵名而低調生活。沒想到地球這回卻慘遭活屍異種入侵，軍方迫於無奈只好找他回來，試圖在地球遭受攻擊之前，先發制人殲滅活屍勢力。

事實上，布魯斯威利在1988年接演《終極警探》（Die Hard）系列之後，便以「硬漢警探」形象深植人心，更奠定他「動作巨星」不敗地位。這回他不當警察，對抗的恐怖份子更變成活屍，導演愛德華德雷克也透露：「布魯斯威利十分慷慨，花費許多時間與我們分享他的才華。他的確激發出我許多靈感，我也為了他，大刀闊斧修改諸多劇情，讓我迫不及待想跟他再度合作。」

《終極異噬界》將劇情背景設定在西元2524年，是人類文明透過量子科技迅速發展的年代，也讓全片因此充滿許多震撼視覺特效，打造出科幻感十足的未來文明。劇組更把外星活屍打造得栩栩如生，還能夠入侵人類意識、搶佔軀殼，誘導人類誤以為這些活屍是友軍！導演也分享片名涵義：「本片原文片名直翻是『宇宙之罪』，表達『消除另一種文化，是不可原諒的罪惡，宇宙永遠也不會原諒它。』我在拍攝之前，參考過許多歷史文獻，不過根據我們在歷史中看到的殖民化實踐，當我們遇到外星文明時，也會發生相同狀況，沒有任何一方在遇到存亡之際時會願意退讓，所以在戰爭爆發時，沒有任何一方是勝利者。」《終極異噬界》3月12日在台上映。

(中時 )