蔡英文總統（右二）4日前往關西所長宿舍，先了解文化資產修復。（莊旻靜攝）

蔡英文總統（右三）4日前往關西所長宿舍。（莊旻靜攝）

蔡英文總統4日前往關西鎮的關西所長宿舍，了解文化資產修復，並與十多名在地返鄉青年，傾聽他們的地方創生經驗及難題，蔡英文總統表示，關西是她很喜歡的地方，她也以「有多少年輕人留下來」作為政策成敗的指標，指示客家委員會的浪漫台三線、國家發展委員會的地方創生，將持續推動，期望更符合在地需要。

蔡英文前往關西所長宿舍，先聽取修復簡報及導覽，隨後與在地10多名青年座談，並於座談後表示，她每次來關西都非常高興，過去比較有閒暇的時候，路過吃個午餐或晚餐，她在政策推動上也更偏愛關西，她亦有發現她在關西鎮設立的蔡英文辦公室的招牌變小了，在聆聽青年返鄉經驗時，才知道這是在地推動小招牌運動所致。

蔡英文指出，浪漫台三線是非常重要的政策，成功與否客委會承擔很大的壓力，大家若有什麼需要協助的地方，無論客委會、國發會都會提供協助。蔡英文也說，國發會推動的地方創生，在近一年來改變計畫族群，期望與年輕人的在地工作銜接起來，過去僅有鄉鎮公所可以提案，如今在地的青年工作站，若有發現地方需要，也可以青年工作站提案。

蔡英文認為，地方創生是很龐大的計畫，最重要的關鍵在於「人」，有堅持理想者才是成敗關鍵、是否可以留下來等。她也認為在座的返鄉青年都是台三線計畫的先行者，先行者總是比較辛苦又孤獨，她也說，上一個階段大家辛苦了，下一個階段要更努力，將客家祖先留下的資產，變成可以永久經營、留給後人的資產。

新竹縣長楊文科、文化局長李安妤、返鄉青年代表羅傑、前民進黨發言人鄭朝方、關西鎮長劉德樑等人均與會參與，楊文科也指出，年輕人熱愛土地、國家，也會把關西鎮帶往新的層級、不一樣的氣象。

(中時 )