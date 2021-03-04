Google週三澄清了其針對性廣告的計劃，承諾在2022年初終止對Chrome中Cookie的支持後，不再使用其他方式「追踪」互聯網上的用戶。

該公司在博客中表示，它將僅使用依賴於匿名或數據聚合等方法的「隱私保護技術」。Google在2020年1月宣布計劃內在三年內終止其Chrome瀏覽器中對第三方Cookie的支持，而第三方Cookie推動了大部分數位廣告生態系統的發展。

廣告隱私和信任產品管理總監David Temkin的部落格文章說，這家搜索巨頭已經收到了有關它是否會「加入廣告技術行業中計劃用替代用戶級別標識符替換第三方Cookie的其他人的疑問。」 廣告技術參與者一直在設法平衡消費者隱私，同時在他們不再使用Cookie後可以保持廣告的個性化。

Google發文表示說：「今天，我們明確表明，一旦淘汰第三方Cookie，我們將不會建立替代標識符來追踪個人在網路上瀏覽的情況，也不會在產品中使用它們。」

Cookies是網站傳遞給訪問者瀏覽器的一小段代碼，並在用戶訪問其他網站時隨處可見。它們可用於追踪多個網站上的用戶以定位廣告並查看其效果。Google去年表示，一旦弄清如何解決用戶，發布者和廣告商的需求並提出減輕變通辦法的工具，它將在2022年初終止對Chrome中這些cookie的支持。

為此，Google發起了「隱私沙盒」計劃，以尋找一種解決方案，該解決方案可以保護用戶的隱私並允許內容在開放的Web上免費提供。Google在一月份表示，它對替換Cookie提案的進展「非常有信心」，並計劃在下個季度開始與廣告客戶在Google Ads中測試一項提案。該提案稱為「同類群組聯合學習」，從本質上講，將基於相似的瀏覽行為將人們分為幾類，這意味著只有「同類群組ID」，而不是單個用戶ID才能定位到他們。

Google表示，這與自己的廣告產品的運作方式有關，不會限制第三方在Chrome上可能發生的事情。該公司表示，不會在其廣告產品中使用Unified ID 2.0或LiveRamp ATS，但不會具體談論任何一項計劃。

一些頂級廣告技術公司正在共同努力的Unified ID 2.0計劃，將依賴經過徵得其同意的消費者進行散列和加密的電子郵件地址。上市公司LiveRamp還擁有所謂的「認證流量解決方案」，該解決方案涉及消費者選擇獲取對數據的控制權，另一方面，品牌和發行商也可以使用該數據。

Temkin在發文中說，其他提供商「可能會提供我們不會在網絡上追踪廣告的用戶身份級別，例如用戶電子郵件地址」。

Google在周三發布之前曾向幾家主要的廣告商和團體進行了簡報，其中包括數位廣告公司PMG的創始人兼首席執行官喬治·波普斯特法諾夫（George Popstefanov）。

波普斯特法諾夫在一封電子郵件中說，儘管這是一個動態變化，但「我們已經為此作了一段時間的準備。」

他說：「繼去年宣布淘汰第三方Cookie以來，我們的許多客戶已迅速採取行動來構建其數據基礎結構，並投資於他們的客戶關係管理(CRM)，以更好地利用其第一方數據。」

(中時新聞網)