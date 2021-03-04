木棒聯賽4強賽由平鎮高中與高苑工商兩大棒球名校對決，此戰兩邊先發投手陳志杰、楊強森都繳出好投，呈現投手戰，不過平鎮率先突破僵局，5上靠著安打及戰術率先攻下2分，並一路領先到最後，再加上陳志杰9局無失分、飆11K，最後以2比0完封高苑，晉級冠軍戰，也挑戰木棒聯賽三連霸。

此戰呈現投手戰，雙方前4局都沒有攻勢，直到第5局平鎮才以張翔的安打找到突破口，陳佳樂觸擊成功後，高苑緊急換投但沒能止血，田子杰補上安打，平鎮攻下首分，隨後張宥鈞再敲一發三壘打，平鎮高中攻下第2分，並一路領先到最後。

平鎮先發投手陳志杰是關鍵人物，他投9局僅被敲零星3支安打、無失分，用106球完封，另外飆出11次三振，現場球探測到最快球速150公里，達成高中生涯首次完封，他透露自己從高一開始就有完封目標，過去最接近為去年底黑豹旗冠軍戰，當時差1人次達成完封，好事多磨，今日在木棒聯賽4強戰達成里程碑。

高苑工商在7局下半有反攻機會，當時范育銓敲安、孔念恩內野安打，無人出局就攻佔得點圈，不過陳志杰穩住陣腳，最後連飆2K化險為夷，平鎮總教練吳柏宏相當肯定陳志杰的表現，「陳志杰近況不錯，面對投打都有水準的高苑，設定好派他拿下這一場，整場也投得很順，有危機也是靠自己能力化解。」

平鎮高中近4年在木棒聯賽拿3冠，明日更要挑戰隊史首次三連霸，吳柏宏表示，「沒有特別給球員叮嚀，這批選手在冠軍賽經驗多，平常心比賽就好。」冠軍戰將要對上穀保家商及三民高中的勝隊，「對穀保是比較熟悉啦，但最後一場就是看誰穩定性比較好，就有贏球的機會。」

吳柏宏表示陳志杰有機會出來選秀，此外平鎮目前還有捕手張翔、外野手張宥鈞、投手吳秉恩、外野手董子恩等人有機會投入今年中職選秀。

平鎮高中投手陳志杰。（學生棒聯提供）

高苑工商明日要打季軍戰。（學生棒聯）

(中時 )