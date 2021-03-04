挺國產鳳梨！全家便利商店4日宣布，預計採購本產鳳梨約100噸，將販售截切水果盒及團購原果商品，即日起在全家店舖Line群組開賣，金鑽鳳梨10公斤每箱約含5-8支鳳梨，每週限量5,000箱，售價399元。

此外，全家3/6起於全臺店舖也將販售「金鑽鳳梨」（截切）150g，售價39元，以及「金鑽鳳梨」（切盤）600g，售價89元，讓消費者免去削皮困擾，且方便購買。

全家並指出，即日起至3/31前，於網路購物平臺「愛上新鮮」購買冷凍商品，並指定「全家」店舖取貨的消費者，即可獲得臺南金鑽鳳梨一盒，限量1萬份。

另外，全家經營之國道服務區同樣挺鳳梨農，於3月份的每週六、日，凡消費者於石碇、蘇澳、新營國道服務區商場內，當日消費累積滿688元，即可憑發票至服務臺兌換一顆金鑽鳳梨，數量有限，換完為止；同時，蘇澳、新營服務區現場還設有小農市集販售鳳梨原果，呼籲民眾一起用行動挺臺灣鳳梨。

(工商 )