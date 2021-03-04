台中市政府4日將捷運藍線綜合規劃報告書，報請交通部審議，將積極爭取中央核定，辦理後續用地取得、設計及施工等階段作業，未來捷運藍線完工後，將成為台中第二條捷運系統，不僅串聯海線雙港核心地區，更與捷運綠線串聯成「十字軸路線網」，目前藍線規劃路線長度約24.8公里，共設置20座車站，預估總經費為1,309億元。

一旦捷運藍線未來開通後，再搭配鐵路、公車等大眾交通工具，可提升台中市公共運輸服務量，讓台中城鄉均衡發展，提供市民更豐富的生活圈與完善運輸服務，進而打造「捷運台中、富強城市」。

台中市交通局長葉昭甫表示，捷運藍線是台中第二條捷運，自2018年獲中央核定可行性研究計畫後，市府即依據可行性研究為基礎進行綜合規劃作業，目前規劃路線長度約24.8公里，共設置20座車站，包括8座高架車站、12座地下車站，及1座「五級維修機廠」。

台中市交通局說，歷經兩年的規劃籌備時間，期間除邀集各府內外相關單位進行溝通協調，也舉辦3場公聽會，以蒐集民情，為將規劃的內容，能臻於完善且貼近民眾，以符合需求。

在整體考量下，捷運藍線路線的沙鹿段，為了優化線型，由地下改為高架型式，並增設1站，原預留站，北移至沙鹿住宅區，以增加服務範圍；西屯段為降低大肚山軌道坡度，也由高架改地下型式，並增設1站。

捷運藍線路線的舊市區原民權路段，為了優化線型及避免穿越民宅調整路線，並透過疊式線型，改走台灣大道等。調整後的捷運藍線，不僅能提高營運效率，更擴大服務範圍，進而提升整體大眾運輸品質。

捷運藍線綜合規劃階段，除將物價基準年，從2015年調整至2020年，以符合現況外，同時，交通局也參考近年核定的捷運計畫，核實檢討建設經費，並將可行性研究時，未納入的台灣大道用地費納入總經費，依照市價更新用地費，目前預估總經費為1,309億元。

葉昭甫指出，台中市長盧秀燕已宣布捷運綠線通車，是今年市政第一要務，市府正嚴格把關各項審查力拚儘速恢復試營運，及後續通車事宜。

另為構建台中市整個完善捷運路網，也要求交通局加速推動各路線審查作業，交通局已緊鑼密鼓進行各捷運路線的規劃作業，除綠線延伸線可行性研究，已送行政院審查，及藍線綜合規劃報告書報請交通部審議外，機場捷運線也正積極辦理可行性研究，待市府捷運建設推動工作小組通過後，即可報請交通部審議；藍線延伸線也預計於今年上半年召開說明會，聽取各界意見。

交通局強調，市府正全力建構捷運路網，未來結合公車、台鐵、iBike、轉運站，及停車場等交通載具，形成「交通任意門」，有效提升大眾運輸競爭力，減少私人機動車輛使用，未來將在各階段持續滾動式檢討，加速捷運通車時程，將台中建構為捷運城市。

(工商 )