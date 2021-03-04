福原愛和江宏傑4年婚驚傳婚變，日媒更爆料除了江宏傑的言語暴力外，壓垮2人婚姻的還有江宏傑的姊姊江恆亘，並以「恐怖台灣老公與怪物家族」形容，風波越演越烈，現又被網友發現，這對姑媳的IG已互退追蹤。

日媒《週刊文春》以長文揭露福原愛在江家受到霸凌，不僅被江宏傑辱罵妓女，加上「妖怪大姑」江恆亘不尊重他們夫妻隱私，常公開兩人私生活，讓福原愛不堪其擾，就算和江宏傑抱怨，對方也不理會，某次她關機，江恆亘竟打電話到家裡，罵她「害我們家氣氛變很糟」。

據悉，長期受到大姑的言語霸凌，也成為福原愛離婚的導火線，現更有網友發現，兩人IG已悄悄取消追蹤彼此，讓外界更懷疑兩人有心結。其實，之前江恆亘被指是「怪獸大姑」，福原愛也曬出同框照，寫下「我們的感情，我們心裡最清楚」闢謠。

而福原愛的IG上的每則貼文，江恆亘幾乎都會按愛心，包括福原愛上個月10日的最後一篇PO文，她也有按讚，之前兩人也多次同框合影，如今卻互退追蹤。

其實，福原愛2019年曾想要離婚，更帶兒女跑回日本，當時江宏傑追到日本道歉，兩人花了10天溝通，福原愛下最後通牒「再一次就離婚」，但回來台灣後，江宏傑一家態度仍沒改變，她今年1月回到日本，並心意已決打給江宏傑表示要離婚。

(中時新聞網)