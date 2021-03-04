歐盟證券監管單位周三表示，歐盟有需要更新和修改有關公司財務資訊的規定，以解決和應對德國支付公司Wirecard類似的會計醜聞事件。

歐盟證券和市場管理局(ESMA)曾在2020年11月發布報告指出，關於Wirecard的問題，德國證券和會計監管單位存在缺陷。

ESMA主席Maijoor周三在致歐盟金融服務主管McGuinness的信中指出，Wirecard的案例顯示，及時和有效地執行金融資訊，在資本市場保護投資人和增加信心中，至關重要。

ESMA也提出改革建議，包括消除監管單位分享公司機密資訊的障礙，並指名哪個單位應該對該方面的執行進行負責。

關於資訊透明度的規定為歐盟法律的一部份，但各國由於負責機構不同，執行也有所差異。ESMA表示，部分國家有保密條款，妨礙了交易資訊的即時和有效揭露。

ESMA希望修改的規則，讓公司交易資訊在會計和審計單位、銀行和反洗錢單位之間分享。ESMA也希望有一美國式的加強規定，要求公司董事親自證實公布的金融資訊。

然歐盟法規的重大改變，仍需歐盟行政單位和歐洲議會的通過。

(時報資訊)