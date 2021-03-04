代表法國角逐奧斯卡最佳國際影片的《兩人之間》，雖然導演菲力波梅內蓋帝初次執導筒就獲得重量級矚目，在多倫多影展為首的各大影展好評狂噴，不僅爛番茄獲得97％的好評，同時IMDB也有7分高分。《兩人之間》獲得19項提名以及9項獲獎的佳績，也讓美國知名媒體Indie Wire讚譽：「《兩人之間》是一部充滿秘密的愛情故事，猶如當年獲得奧斯卡最佳外語片的《愛・慕》。」

近年女同志的愛情電影不乏其數，包括有在性感情慾上著墨甚深的《藍色是最溫暖的顏色》，以及擁有魯妮瑪拉和凱特溫絲蕾好萊塢卡司等級的《因為愛你》，都是翹楚。但是美國知名雜誌Variety卻認定這次法國同志議題電影《兩人之間》，絕對比這幾部電影更有看頭，因為他加入了懸疑、驚悚的色彩，同時也探討同志情愛最令人擔心的認同問題。

最令觀眾大感意外的是一般同志電影偏好於情感面的交流，與如何出櫃的心理壓力問題，但在《兩人之間》除了這些議題之外卻又展現另外完全不一樣的氛圍，這是因為導演菲力波曾經到一個朋友家中拜訪，卻發現他們家頂樓的鄰居竟然是兩位退休的女性以夜不閉戶的交往方式彼此照顧，也讓菲力波靈光乍現相當不一樣的視角開始編寫《兩人之間》的劇本。在電影中裡面一位女主角瑪德蓮因為自己遲遲無法跟家人出櫃，而與親密愛人妮娜發生齟齬，當晚瑪德蓮就因為中風而送進醫院，雖然撿回一條命卻失去語言能力。為了能夠見到愛人一面，妮娜在看護人的眼皮底下，冒險進入瑪德蓮的屋裡，因此也讓看護人對妮娜產生桓儀，更增加了許多懸疑性。《兩人之間》3月19日在台上映。

(中時 )