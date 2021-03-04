桌球界的模範夫妻福原愛、江宏傑4年前挺過「格差婚」的考驗甜蜜成婚，最近卻爆出女方密會高帥男友人，江宏傑這方則傳出對太太言語霸凌，甚至稱呼對方婊子，引來台、日網友關注。前美女主播蕭彤雯昨(3日)第一時間分享這則新聞，坦言看著福原愛的婚姻一路走來從童話破滅，列出4點最讓人難過。

日本桌球天后福原愛4年前認戀台灣桌球好手江宏傑，兩人名聲、收入，及在體壇上的成績都有巨大懸殊，被日媒唱衰是「格差婚」，但福原愛力挺丈夫，當時發下豪語：「小傑在哪裡，我就在哪裡」，宣告以後夫唱婦隨，為了這樁婚姻福原愛回歸家庭，成為兩個孩子的媽媽，讓外界一度十分稱羨。

蕭彤雯發文。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）

未料近日福原愛和江宏傑被眼尖網友揪出感情轉淡，福原愛摘下本來不離身的婚戒，她澄清是工作中才不戴戒指，日本媒體昨則爆出福原愛為奧運回日本，表面上雖稱會透過視訊維繫感情，女方卻被拍跟江宏傑不認識的高帥男約會，福原愛疑似長期受夫家言語霸凌，不願再忍才在年初提出離婚。

蕭彤雯惋惜福原愛婚姻觸礁。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）

對此，主播蕭彤雯昨發文說，第一時間就把福原愛婚變消息傳給老公看，卻被吐槽：「妳有在follow他們喔？」蕭彤雯坦言沒有長期關注，但有4點令人難過，第一是誰不希望金童玉女幸福美滿；其次離開家鄉嫁來台灣不容易；第三是考慮到福原愛身分，心疼她為愛放棄的還有事業與光環；最後同樣身為妻子跟媳婦，蕭彤雯明白「家務事不足為外人道」的道理，總結就是一字「唉！」，網友回應：「 只希望這一切都是假消息」、「我覺得江宏傑不可能罵這麼難聽的話」、「言語暴力真的很讓人覺得不行」、「如何跟婆婆及姑姑們相處，真是一門大學問」。

(中時新聞網)