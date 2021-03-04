巴黎羅浮宮38年前遭竊一套鑲金嵌銀的文藝復興時期盔甲，近期在西南部大城波爾多一個家族的收藏品中被發現，即將完璧歸趙。

一名軍用品古董專家今年一月接到委託，要對一批在波爾多的遺產提供諮詢，他對這個家族收藏的豪華頭盔和鎧甲來歷起疑，因此通報警方。

警方獲報後憑藉失竊藝品資料庫，確認這些東西是1983年5月31日在羅浮宮被竊，但失竊過程至今成謎。

波爾多檢方現正調查盔甲流落為當地家族遺產的經歷。

法新社和法國新聞電台（Franceinfo）報導，鎧甲和頭盔據信是於1560年到1580年之間在義大利米蘭所打造；1922年全球知名的羅斯柴爾德（Rothschild）家族把這套盔甲捐贈給羅浮宮。

羅浮宮的傳承藝術品負責人馬古伊何（Philippe Malgouyres）說：「我本來就確信（這套盔甲）有朝一日能尋獲，因為它實在太特別，我沒料到的是找回竟這麼順利，它就在法國，而且完完整整。」

他說：「這是以精湛技藝打造的名貴品，有點像現在的豪華汽車。在16世紀，武器會被當成非常奢華的藝品，鎧甲成了裝飾，與用途已無關。」

法國的全球失竊藝品資料庫包含10萬筆資料，去年一年就新增了900筆。

羅浮宮是全球參觀人數最多的博物館。館長馬蒂內茲（Jean-Luc Martinez）表示，羅浮宮上次遭竊是在1998年，遺失的是一幅19世紀法國畫家柯洛（Jean-Baptiste Camille Corot）的肖像畫，「我們還在尋覓下落」。

(中央社)