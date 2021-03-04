年節後至元宵期間營業日不多，肉品承銷人採觀望及預期心理，台中肉品市場批發價曾短暫上揚。台中市農業局對此表示為市場機制，批發市場3月3日全國拍賣價為每公斤68.98元，台中肉品市場為67.46元，回穩並低於全國拍賣價，農業局將持續監控市場價格，穩定物價。

農業局表示，台中肉品市場年節後至元宵節期間營業日僅7日，承銷人因預期心理，認為元宵節後應會有較多民眾購買肉品，因此3月1日批發市場價格短暫上揚，為市場運作機制，目前台中肉品市場拍賣價格已回穩。

農業局指出，台中肉品市場自1980年營運至今，主要由南部各縣市運輸活體毛豬至市場拍賣交易並屠宰，毛豬運輸過程有異味飄散、噪音、廢汙水排放等問題，伴隨設備老舊，運轉效能不佳，對附近居民生活造成極大影響。

基於保障市民權益，市府進行肉品市場原地轉型活化，停止拍賣及屠宰業務，結合餐飲服務、生鮮超市、文創市集等設置複合型商場，周邊將配合公園綠美化及社會住宅，打造良好生活機能，帶動地區經濟發展。

農業局強調，肉品市場公司漸進式解除現有業務，為避免衝擊，落實執行規劃拍賣量，在合理價格範圍內，不刻意干預價格，讓承銷人取得成本與售價的平衡點，且鄰近地區的肉品市場已完成承接拍賣及屠宰業務準備，歡迎台中肉品市場承銷人轉往鄰近地區交易。

未來肉品改由中彰投生活圈的鄰近市場供應，可確保市場供應穩定，兼顧環保與消費者市場需求。此外，台中肉品市場將保留肉品批發及零批業務，作為台中市攤商取得豬肉的交易平台，維持供應市民生鮮豬肉。

市府也將全力協助供應人及承銷人將屠宰業務順利移轉至周邊地區，並規劃輔導承銷人、肉商及販運商業者進行共同運銷，節省運銷成本，提昇肉品品質、改善環境、促進經濟發展之效，創造市民、肉商及公司三贏。

(中時 )