受冬季風暴影響，美國2月服務業活動意外放緩，而企業投入價格指數飆升至近12年半新高，使通膨將在近期加速攀升的預期增強。

美國供應管理協會（ISM）周三公布，2月非製造業活動指數為 55.3，較1月創下2019年2月來新高的58.7大幅下滑，並低於經濟學家預估的持平於58.7。

該指數高於50，即代表占美國經濟活動逾三分之二的服務業實現增長。

嚴酷的冬季風暴在2月中旬重創德州與部分人口稠密的南部地區，導致數百萬人陷入缺水停電的困境。但新冠狀病毒感染數減少，以及疫苗擴大接種，讓政府能鬆綁對餐館與其他面對消費者之業務的限制措施。雖然染疫病例的減少速度已經停滯下來，但經濟學家仍然認為服務業將在今年春季與整個夏季恢復增長。

由於消費者需求轉向商品，這場大流行病對服務業造成巨大衝擊，且由於供應商與製造商的勞動力短缺，這場疫病亦使供應鏈陷入瓶頸，導致企業的生產成本高漲。

調查顯示，2月美國服務業的支付價格指數從1月的64.2急升至71.8，創下2008年9月來新高，亦呼應了周一發布的ISM製造業調查結果，以及消費者對近期通膨將大幅上揚的預期。

此外，2月服務業新訂單分項指數從1月的61.8跌至51.9，創下9個月新低。但積壓訂單分項指數從1月的50.9升高至55.2。出口訂單分項指數亦強勁反彈，為該產業的增長前景帶來吉兆。

服務業就業分項指數為52.7，較1月的55.2下滑。這可能削弱對2月就業加速增長的預期。根據路透社所做的預測調查，本周五公布的官方就業報告可能顯示美國2月非農就業增加18萬人，遠超出1月的僅增加4.9萬人。

惟稍早前美國人力資源服務公司ADP公布的「小非農」就業報告顯示，美國2月民間就業新增11.7萬人，遠不如市場預期的20萬，亦較1月份的新增19.5萬人大幅放緩。

(時報資訊)