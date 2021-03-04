頂溪捷運站旁6旬變態男 故意用手肘撞擊女學生胸部

頂溪捷運站旁6旬變態男 故意用手肘撞擊女學生胸部

66歲黃姓男子1日下午5時許，涉嫌在新北市永和區永和路2段與中興街口、頂溪捷運站旁，伺機尋找犯案目標，他發現一名國中女學生迎面走過來，利用手肘撞擊女學生胸部，全程都被女學生母親目擊隨即報警處理，警員到場怒斥「又是你！」訊後依違反《性騷擾防治法》移送新北地檢署偵辦。

據悉，黃嫌無業有有多項強制猥褻及性騷擾等前科，1日下午5時許再度在頂溪捷運站旁尋找犯案目標，發現一名國中女學生迎面走來，他立即上前故意用手肘撞擊女學生胸部，犯案過程都被走在後方的女學生母親親眼目睹。

女學生母親隨即攔下黃嫌質問，黃嫌還辯稱說「自己腦袋有問題！」永和警分局中正橋派出所警員獲報趕至，一見到黃嫌直接怒斥「又是你！」警方將他帶回派出所偵訊。

女學生母親指證歷歷，黃嫌最後也坦承說，看到女生的胸部就會忍不住。警訊後依依違反《性騷擾防治法》移送新北地檢署偵辦。永和警分局也呼籲，民眾若遇到類似性騷擾事件，應立即撥打110求助。

(中時 )