全國教師工會總聯合會今4日開記者會，痛批交通部直接行文要求中小學110學年度起每學年必須上4小時交通安全課程。由於交通部公文中還說這是依照交通部和教育部共同研訂的「高級中等以下學校安全教育課程」，等於把教育部一併拖下水。教育部稍晚回應表示「尊重學校課程規劃」，交通部也緩頰表示可能是措辭引起誤解。

教育部國教署表示，交通部1月22日函文教育部國教署及各直轄市、縣市政府有關輿情所列事項，國教署遂於2月4日函復交通部釐明：學校推動交通安全教育，係以融入課程、宣導、講座、體驗等方式實施，並副知各直轄市、縣（市）政府知悉。

國教署表示，鑑於我國道路交通事故死傷嚴重，109年死亡人數3000人，受傷48萬餘人；其中24歲以下兒少及青少年死亡達445人，受傷近16萬人，安全教育向下扎根至為重要，更是交通部與教育部長期關注議題，爰除鼓勵學校運用各項時機宣導交通安全教育，另請學校以重要議題融入課程。

國教署表示，已經發展各教育階段適齡適性的安全教育課程教材教案，供各級學校教師運用，預計110學年度前逐步產出。國教署也澄清表示尊重學校課程規劃，未來學校可依學生需求與學校特性，因地制宜選擇参考運用於教學，讓學生從周遭生活就能理解及實踐安全教育。另國教署將於近期邀請交通部、縣市政府、學校及相關教育團體代表，進一步討論安全教育。

交通部道安會表示，1月曾發函各縣市教育局處，除檢送該期末報告書外，另亦想彙整各縣市交通安全教育課程規劃辦理情形，其中亦包括實際執行上有無問題困難與建議，彙整後作為交通部、教育部未來規劃課程及推動方式的參考。對於往後如何訂定課綱，交通部尊重教育部。

(旺報 )