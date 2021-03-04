退休軍公教再任私校專任教師停領退休俸，前年被大法官宣告違憲，行政院歷經一年半的整合，今行政院會通過「公務人員退休資遣撫卹法」等3項配套修正，刪除違憲條文；同時，現役人員所提繳的退撫基金費用將免予課稅，每年可約2500至3400餘元，明年1月1日起施行。
大法官前年8月23日做出軍公教年金改革釋字第781、782與783號解釋，基於法律不溯既往、信賴保護原則、比例原則等，宣告退休再任職停領退俸規定違憲。為回應司法院781號與783號解釋，由國防部所擬《陸海空軍軍官士官服役條例》部分條文修正草案及教育部所擬《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案，行政院今通過，將送立法院審議。
《陸海空軍軍官士官服役條例》部分條文修正草案包括，訂定現役人員按月繳付退撫費，免予課稅，自明年元旦起實施；刪除支持退休俸軍官、士官再任私立大學專任教師須停發退休俸規定，溯及2019年8月23日起；同時明定消費者物價指數累計成長率達5％時，應予調整退休俸及遺屬年金，以維持生活所需，自公布日起實施。
《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案部分，為使得各職類人員在職人員提繳退撫費用與退撫幾與課稅規範一致，將現行在職繳付退撫基金費用繳稅，修正為免稅；領受退撫基金之退撫給與，從免稅修正為繳稅。
教育部說明，為減少退休人員再任私校，採取將退休在任人數列為獎補助款減列項目，限制不得使用獎補助款支付薪資，員政府補助在任人員之退撫儲金改由私校支付；降低退休人員再任意院部分，公保費原由政府補助改由個人負擔，減少再任，以增加提供年輕教師就業機會。
教育部表示，根據統計，退休再任私校人員有逐年減少趨勢，去年僅1115人，停發月退金規定雖然刪除，但限制退休軍公教人員再任私校，以增加年輕教師就業機會立場並未改變。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。