美國公債殖利率再度攀升，繼上周五（2/26）爆發小股災後，今（4日）從美股到亞股一片慘兮兮，而台股盤中一度暴殺逾350點，權值股台積電600元大關告急。財信傳媒董事長謝金河表示，其實這是去年第四季以來，全球股市大漲後的過大乖離修正，台積電也是美債風暴下最大受害者，而法人也提醒，護國神山不排除回測季線570元。

10年期美國公債殖利在上周衝破1.614%的一年高點，隨後幾天稍微下跌，但今天又一度上漲近1%、逼近1.5%大關。市場憂心資金將棄債轉股，拖累亞股展開新一波大屠殺，跌幅在1.5%~2.8%不等，其中，日股重挫逾800點，港股也狂跌超過750點。

台股今日開低走低、盤中暴跌逾371點，最低來到15840點，摜破5日線和月線，技術面來看，驚現M頭危機，而護國神山台積電盤中也大跌20元（或3.2%），最低來到602元，所幸全力死守600城門不破。

謝金河指出，美國公債殖利率拉升，全球股市紛紛上演小股災，彷佛喚起去年228前後的全球股市大殺戮，其實這是去年第四季以來，全球股市大漲後的過大乖離修正。

他說，若公債殖利率攀升，台積電今年維持去年配息10 元，其股息回報率與美國 10 年期公債殖利率已在伯仲之間，勢必影響台積電的長期投資價值，成為美債風暴下顯著的受害者。

台積電近期成為外資提款機，即使昨台股大漲逾250點，仍持續出脫台積電股票3千多張，與此同時，台積電散戶股東人數（截至2/26）逆勢攀升到84萬人。法人指出，台積電殖利率確實偏低、外資賣壓未除，加上散戶股東數大增造成籌碼凌亂，不排除進一步回測季線570元支撐。

(中時新聞網)