國際信評機構惠譽評級4日公布，對大陸地方政府及相關企業的展望為「穩定」，與大陸主權展望評級吻合，反映出對大陸在2021年後疫情時代經濟復甦，以及儘管在整體債務增加的情況下財政表現也會有所改善的預期。

惠譽4日召開「2021年中國地方政府和城投行業展望」媒體電話會議，惠譽評級亞太區國際公共融資評級主管高俊杰在會中表示，惠譽授評大陸地方政府中穩定展望占99％。另一方面，在許多情況下，地方政府財政收入在恢復增長，而復甦的程度也因地區而異。

高俊杰指出，鑒於大陸政府行政級別的範圍廣泛，地方政府的評級分布在「A」到「BB」區間。其中，地方政府中有較高比例被評定為投資級（89％），反映出省級和經濟發達的市級政府可能會更好地應對經濟波動的影響。而被授予高收益評級的發行人往往是級別較低的地方政府。

高俊杰又指，惠譽授評大陸地方政府相關企業中穩定展望占97％。評級展望反映出其政府的信用狀況，以及它們在新冠疫情影響下支持當地經濟復甦的重要政策作用。此外，受益於地方政府的實力，授評相關企業中有約81％的評級為「BBB-」及以上。

惠譽評級亞太區國際公共融資部董事郭銘琛在同一場合表示，惠譽對大陸地方政府的評級展望為「穩定」，主因是預期財政收入的改善將抵消地方政府和城投債務增加所帶來的壓力。

(工商 )