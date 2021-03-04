日本4月起規定商品售價一律標示含稅價，不得再標示未含消費稅的價格，平價服飾品牌UNIQLO與GU配合政策，12日起改標含稅價，但含稅價會與原本未稅價相同，等於實質降價約9%。

日本朝日新聞報導，經營UNIQLO與GU的迅銷公司（Fast Retailing）今天表示，原本標示的「商品本體價格+消費稅」，從3月12日起改標為「含稅價」；不過兩個品牌改標價時，絕大多數含稅價將等同原本的商品本體價格，相當於降價約9%。

例如本體價格1990日圓的褲子，目前的標價是「1990日圓+消費稅」，消費者要再支付10%的消費稅，等於實際支付2189日圓；改標後將直接以「1990日圓」販售。

降價的對象，包括UNIQLO全部商品，以及GU絕大多數的商品。

報導指出，現行另外標示消費稅的做法，可以讓價格看起來比較便宜，但4月開始即不得再如此標示；但改為單純標示總金額會讓商品看起來比較貴，可讓業者下定決心來降價。

共同社報導指出，現行標示不含稅價格的方式，是2014年消費稅從5%調漲成8%時，政府以特例措施允許，不過期限到今年3月底，4月起企業有義務改標為含稅價。

(中央社)