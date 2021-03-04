美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情死亡人數持續增加，德州與密西西比州卻撤銷強制要求民眾配戴口罩的命令，總統拜登今天批評這是出自於「尼安德塔人思維」的錯誤決定。

路透社報導，當被問到對於德州及密西西比州有無任何評論時，拜登告訴媒體：「我認為這是重大錯誤。大家到現在應該都很明白，有沒有口罩差很多。」

拜登說，疫苗施打日益普及在遏止疫情上大有幫助，但民眾仍不可鬆懈，應持續配戴口罩、洗手並保持社交距離。

拜登在一場與兩黨國會議員討論對抗癌症的會議前說：「我們最不需要的就是『現在一切都很好，拿掉口罩，忘了它吧』的這種尼安德塔人思維（Neanderthal thinking）。口罩還是很重要。」

拜登表示，美國的疫情已奪走51.1萬條人命，且距離人人都有資格打疫苗上還有一段距離。

美國聯邦政府已配發超過1億劑疫苗，並替超過5000萬人進行接種，即使如此，美國單日確診病例仍破5萬例。

當被問及拜登的發言，密西西比州長李維茲（Tate Reeves）告訴福斯新聞頻道（Fox News Channel）：「我們州內不再有醫療危機…我希望總統能聚焦在信任美國民眾，而不是試著羞辱美國民眾。」

德州州長艾波特（Greg Abbott）昨天跟進密西西比州作法，鬆綁多項防疫措施，說下週起包括餐廳酒吧在內的企業就可恢復正常營業。

法新社報導，許多德州民眾樂見這樣的作法，說戴不戴口罩是個人決定。在石油產業服務的馬特（Ron Mart）就說：「這個宣布太棒了，本就該讓民眾自行決定。戴口罩這種事不需要規定，唯有保姆式政府才會強制民眾這麼做。州長又不是我老媽。」

但民主黨籍的休士頓市長特納（Sylvester Turner ）說撤銷口罩令的決定「令人失望、讓人氣餒」，他在社群網站推特（Twitter）發文說，「每當我們開始往對的方向邁進，州長就會介入、幫倒忙。」

(中央社)