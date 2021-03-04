花蓮縣今年初發生了一月內3員警猝死憾事，花蓮門諾醫院主動出擊，日前前往花蓮縣警局鳳林分局進行衛教宣導與案例分享。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣今年初發生了一月內3員警猝死憾事，花蓮門諾醫院主動出擊，日前前往花蓮縣警局鳳林分局，由心臟科醫師進行衛教宣導與案例分享，提醒身為人民保母的員警們在執勤時，也應正視身體所發出的警訊及注意自身健康。

今年1月9日花蓮玉里警分局立山派出所49歲蕭姓員警，追捕檳榔竊盜犯時，疑天冷，身體突感不適，倒地猝死。鐵路警察花蓮分局和平派出所，49歲林姓員警同月11日清晨突在家倒地，緊急送醫搶救；27日該所蔡姓副所長本來休假要搭火車回家，卻被人發現猝死備勤室內，雖緊急送往醫院救治仍回天乏術。

門諾醫院為提醒員警們正視身體警訊，主動出擊，首站前往位在中區的鳳林警分局。心臟內科醫師陳翰興分享前總統李登輝、藝人劉真、小鬼等名人猝逝案例，介紹心血管疾病症狀與保健之道，分享健康殺手高血壓、高血脂、高血糖等三高，對健康的危害與預防。

陳翰興說，天氣變化大，氣溫驟降導致人體血管收縮，急性心肌梗塞發生率相對提高。典型症狀常會伴隨喘、持續胸悶或是大範圍胸痛，疼痛感延伸身體多處，若出現這些症狀，應立刻到醫院檢查，確認是否有心肌梗塞風險。

「胸痛是心肌梗塞發生的前兆之一」，陳翰興指出，每個人的「痛」感都不盡相同，但疼痛範圍是一整片、大面積而非局部感到疼痛，且每次疼痛都超過幾分鐘甚至持續半小時，運動或搬重物時胸悶、胸痛加劇，休息後會緩解等，就有可能是心肌梗塞前兆，應提高警覺、積極就診。

心肌梗塞是供應心肌的血管受阻，心導管手術雖可救急，但預防還是要從根本做起，定期健康檢查、規律運動、飲食調整及戒菸等，都是保護心血管不二法門，陳翰興提醒人民保母們，忙於勤務之餘，應注意自身健康，照顧好自己，才能照顧好民眾。

鳳林警分局教官林萬益表示，藉由醫師的現身說法，不僅讓員警們對心血管疾病更加認識，喚起同仁對健康的重視，正視身體的警訊，早期發現、早期治療，才不會造成遺憾。

(中時 )