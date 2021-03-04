桌球CP江宏傑與福原愛爆出婚變，女方在日本被拍到與高帥男幽會，同住飯店但分房睡，江宏傑也被爆對妻子言語暴力，稱對方「妓女」，劇情越演越烈。江宏傑曾在去年6月擔任防疫新生活運動代言人，中央流行疫情指揮中心地下一樓原貼滿江宏傑海報，但今日卻被撤下，改為疾病擬人化海報替代。對於之後會不會再合作，指揮中心表示，有必要就會再合作，沒有什麼意見。

中央流行疫情指揮中心去年公布防疫新生活宣導影片，邀請江宏傑擔任代言人，提醒民眾落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等。同時，也要維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩。

由於當時江宏傑相當寡言，被醫藥記者封為「句點王」。當時他在臉書發文指出，其實他是太緊張了，畢竟看到「防疫五月天」，很不好意思一直「句點」大家，平常的他應該蠻好聊的，希望大家宣傳防疫新生活時，也順便幫他澄清他不是句點王。

對於江宏傑海報被撤下，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，那是樂活防疫啊，一期一期都會有不同的主題，那是先前就已經換掉的。至於婚變會不會影響合作關係、下一次還會不會繼續和江宏傑合作，他表示，這個之前其實就是一個合作案，未來就是看看有沒有必要，有必要就會再合作，我們沒有什麼意見。

疫苗何時開打？指揮中心記者會。（中時新聞網）

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