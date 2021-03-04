Opensignal今(4)日最新公布的「全球行動網路體驗奬」，調查全球180家電信商在2020年下半年的行動網路表現，在影音體驗、下載速率、上傳速率、遊戲體驗、語音應用程式體驗、4G可用率等6項評比項目中，中華電信在其中4項領先同業，獲得肯定。

Opensignal 全球行動網路體驗奬 2021評比中，分別衡量了電信商服務在在影音體驗、下載速率、上傳速率、遊戲體驗、語音應用程式體驗、4G可用率的表現。以影音體驗來說，是量測Opensignal用戶在電信商3G、4G網路下的影音體驗；下載速率項目則是測量電信商在3G、4G、5G網路下的下載速度；上傳速率則是測量電信商3G、4G網路的上傳表現；語音應用程式體驗則是測量使用電信商網路瀏覽OTT(over-the-top)語音服務，例如WhatsApp、Skype、Facebook Messenger等服務中的通話表現；而遊戲體驗則是測量用戶在即時多人手遊中的使用者體驗；4G可用率則是了解4G網路的覆蓋率。

以下則是報告結果，在「影音體驗」項目中（括號中是該項目獲得的分數），日本軟銀獲得第一（79.0），台灣電信商裡中華電信排名14位（76.1）、遠傳電信排第21位（75.1分）、台灣大哥大則是34位（73.7分），此項目中平均分數是64.6。「下載速率」項目中，全球180個電信商中由南韓的SK電信奪下第一（74.9），中華電信23位（41.3），全球平均分數是23.6；「遊戲體驗」方面，由日本軟銀獲得第一（82.9），中華電信排在27位(72.4)、台灣大哥大排在28位(71.9)、遠傳電信則是29位（71.6），平均獲得56.8分。「語音應用程式體驗」上，南韓的LG U+搶下第一位（83.3），而中華電信排在16位（81.0）、遠傳電信排在18位（81.0）台灣大哥大排在20位（80.9），平均獲得75.8分。

在「上傳速率」項目，由瑞士的Swisscom 取得17.2獲得第一位，台灣的遠傳電信獲得24位（10.8），全球平均為7.5分。「4G可用率」中，則是南韓LG U+取得第一位(99.7)，台灣大哥大排名17位（95.7）、遠傳電信排名18位(95.6)、亞太電信排名20位（95.4）、中華電信28位（94.4），全球平均獲得86.4分。中華電信反倒是在4G可用率並陪末座，僅領先沒有上榜的台灣之星，不過4G可用率入榜的4家電信公司，表現都相當接近。

(科技)