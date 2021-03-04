新后里森林公園即將開園，立委楊瓊瓔前往現場關心。（陳淑娥攝）

台中市后里森林園區在花博與台灣燈會結束後，歷經約1年封閉整理，森林公園預計3月12日先開放第1期約7公頃範圍區域，立委楊瓊瓔、市議員陳本添4日現勘，多數里長建議妥善規劃附近停車空間，避免屆時造成違停。養護工程處指出，第2期將配合森林主軸賦予新遊憩機能，融入全齡式森林遊戲場設計，預計年底至明年度逐步全面開放。

楊瓊瓔指出，新后里森林公園前身為國防部586旅營區，在胡志強市長任內爭取舉辦世界花博，她於2013年協調國防部同意無償撥用給台中市府接管，隨後於2018年舉辦花博及2020年舉辦台灣燈會。

后里森林園區在花博與台灣燈會結束後，為降低施工對於生態的衝擊，市府分2期辦理施工，第1期工程工期約1年，總經費約1000萬元，目前后里森林公園約15公頃，其半世紀軍營封閉的環境，未受外界干擾，已造就園區內豐富的生態，不僅保有1,200多棵28種珍貴樹木，整體生態資源相當豐富。

楊瓊瓔、陳本添及在地里長建議市府就地保留，規劃具教育意義新后里森林公園，將原屬於軍事營區的非都市土地納入都市計畫範圍，變更為新生態休閒場域，成為后里地區最大的都市開放空間。

養護工程處長彭岑凱提到，市府規劃新后里森林公園2期工程，第1期工程經建設局全面盤點園區設施後，保留四口之家、生態池、聆聽花開的聲音、林下景觀植栽、景觀廁所等處。另針對景觀空間進行優化，包含主題植栽營造以及改善裸露地，並強化服務設施機能，將停車空間、步道系統、休憩空間、燈光照明等機能加以整合，將於3月12日開放園區內四口之家以東約7.2公頃範圍，以森林公園樣貌供民眾使用。

園區後續第2期將配合森林主軸賦予新遊憩機能，融入全齡式森林遊戲場設計，預計在年底至明年度逐步全面開放。

多數里長提醒，新后里森林開園後，因停車規畫空間距離太遠或不足問題，擔心周圍道路取而代之是違停亂放，不僅讓民眾到公園活動不方便，也造成公園旁的道路被違停車輛占據造成路幅縮小，建議檢討公園停車設置配置方式，還給大眾車輛停放空間；彭岑凱則承諾會再檢討予以改善。

(中時 )