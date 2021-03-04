在市議員施志昌牽線下，龍揚交通公司採購鳳梨送給社區據點。（陳淑娥攝）

為了減少台灣鳳梨農衝擊，各界紛紛採購鳳梨，在台中市議員施志昌牽線下，龍揚交通公司採購3000公斤鳳梨，贈送給大甲、大安與外埔19處社區照顧關懷據點，支持台灣農民。

市議員施志昌4日與甲安埔三家公所，以及文武里里長葉淑惠至大甲五里聯合社區活動中心，為文武社區照顧關懷據點送鳳梨，與長輩同樂。

施志昌表示，龍揚交通公司為了支持台灣在地鳳梨果農，購買3000公斤鳳梨，一部分贈送給公司員工，並且透過他牽線分送給大甲10處、大安3處與外埔6處，共19處社區照顧關懷據點，用採購優質的台灣鳳梨支持台灣農民，也讓據點的長輩吃得更健康營養。

文武里里長葉淑惠指出，為了支持台灣鳳梨，在地鄉親也會用不同的方式給予支持，像是帶著家政班的媽媽們利用鳳梨製作不同的加工農產品，如煮雞湯用的鳳梨醬與一般鳳梨果醬等，除了送給社區長輩，也能做不同菜色給社區長輩享用。

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