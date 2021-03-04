今日台股開盤就跌逾百點，之後賣壓持續出籠，一路走低。最後跌305.32點，收15906.41點。權值股台積電ADR下跌2.47%，台股部分跌幅更深，下跌21元或3.38%，收601元，剛好守住600關卡。聯電也跌破50元關卡，收49.05元。

南亞科2月營收去增26.9％，改寫28個月新高，昨獲外資轉買超3588張，帶動今早一度逆漲近3%，但尾盤時也反轉向下，小跌0.2元，收91.8元。聯發科也一反前二日的漲勢，今日跌33元，失守900元關卡，收897元。

分析師指出，台股目前殖利率約3%，在亞股中仍優於中日韓等，惟短線漲多，震盪加大，而適逢上市櫃公司將陸續公布去年財報與2月營收，選股方向以具漲價題材、Q1淡季不淡、及財報優於預期等個股，做為優先考量。預期相關半導體與零組件漲價循環仍將持續，可聚焦5G相關、IC設計、車用電子、被動元件與資料中心等族群，傳產股方面可留意電動車相關零組件、紡織、鞋材等類股。

(中時新聞網)