全球出現更具傳染性的巴西、南非變種病毒,連美國專家都憂心到「睡不著覺」,焦慮變種新冠打亂了疫苗提供的保護力及原本疫情終結的目標時間,最新預測模型顯示,即便民眾接種新冠疫苗,至6月1日,全球恐再有近70萬人死於新冠肺炎。

最新研究顯示,南非變種新冠會降低BNT/輝瑞疫苗的保護效力。

路透社報導,受到全球追蹤的美國華盛頓大學(University of Washington)醫學院附屬「健康計量評估研究中心」(Institute for Health Metrics and Evaluation,IHME)日前公布最新新冠肺炎死亡預測,即便全球開始接種新冠疫苗,但礙於出現更具傳染性的南非變種病毒及巴西變種病毒,至6月1日,全球恐還會有另外69萬人因新冠肺炎喪命,美國還會有另外6.2萬人喪命。

健康計量評估研究中心的主任莫瑞(Christopher Murray)表示,如果南非變種新冠或是其他變種病毒持續迅速傳播,今年冬天新冠住院數及死亡數恐會超出流感的4倍,他的團隊預測,即便美國半數人口都接種了保護效力達65%的新冠疫苗,最糟的情況是,冬天仍會有約20萬美國人死於新冠肺炎。

莫瑞先前對高保護力的新冠疫苗問世感到充滿希望,但隨著南非變種病毒讓疫苗效力降低的消息傳出後,他開始變得焦慮、悲觀,「我無法睡覺」,「這場疫情何時結束?」

許多傳染病專家都和莫瑞一樣,對變種病毒與全球未來疫情發展感到憂心。路透社訪問了18位專家,去年美國輝瑞大藥廠(Pfizer)和德國BioNTech共同研發的BNT/輝瑞新冠疫苗、美國莫德納(Moderna)疫苗傳出保護效力達95%的實驗數據出爐後,當中許多人稱這是「重大突破」,不過南非變種病毒、巴西變種病毒的出現讓他們不再樂觀,現在他們相信,新冠病毒不僅將持續以地方性病毒的方式存在於社區中,接下來幾年還可能因為發病及死亡對社會造成重大負擔。

輝瑞首席病毒疫苗科學家多米澤(Phil Dormitzer)去年11月還歡欣鼓舞地表示「病毒對免疫不堪一擊」,今年1月他就改口,變種新冠「開啟新篇章」,公司必須要不斷監控病毒突變是否會削弱疫苗效果。

加州拉荷亞免疫學研究所(La Jolla Institute for Immunology)病毒學家克羅帝(Shane Crotty)去年12月還深信能夠像麻疹那樣「功能性消滅」新冠病毒,他說現在的目標仍是一樣,盡量讓愈多人接種疫苗,「但是預期的結果已經不同了。」

專家們態度轉為悲觀也影響許多國家對疫情何時結束的預測,美國不斷延後民眾回歸正常生活的預測時間,從今年夏天延後至聖誕節,最新的預測是2022年3月。

(中時新聞網)