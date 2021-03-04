考試院院會今天通過修法，未來公務員按月繳付的退撫基金費用，將不計入薪資所得課稅，預定自111年1月1日開始實施，並增訂退撫基金免納各項稅捐規定，預估每年可省下逾千萬元營業稅支出，將作為退撫基金的整體運用。

考試院會今天通過「公務人員退休撫卹基金管理條例」部分條文修正草案，軍公教人員領取退撫金的課稅規定未來將與勞工等其他職業的規定趨於一致，將於近日函請行政院會銜送立法院審議。

考試院表示，此次修正草案，在職按月繳付的退撫基金費用，不計入薪資所得課稅。但為保障軍公教人員權益，避免修正施行前繳付的退撫基金費用，已納入薪資所得課稅，而於修正施行後領取的退撫金，再被重複課稅，規定110年12月31日前已按月繳付基金費用的年資，領取退撫金仍予免稅。

現行勞退等各政府基金依法均免納各項業務稅捐，但退撫基金並無此項租稅優惠規定，因此須繳納營業稅。考量退撫基金與其他政府基金性質相同、租稅公平原則及專款專用設立目的等，修正案比照增訂免納各項稅捐規定。

考試院說明，公務人員提繳退撫基金及領取退撫金的課稅方式，分別規定於退撫法及基管條例，繼日前退撫法部分條文修正草案審議通過後，基管條例部分條文修正草案再通過，課稅方式與勞工及私校教職員可望趨於一致，亦即「提繳時免稅，領取時課稅」。

全案預定自111年1月1日開始實施；另外增訂退撫基金免納各項稅捐規定後，預估每年可省下逾千萬元營業稅支出，將有利於退撫基金的整體運用。

(中時 )