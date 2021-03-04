台中市政府勞工局為協助有就業意願身障者進入一般職場，至今已成立7家庇護工場。其中「麥子庇護工場」，是全國首創由觀光工廠成立的庇護工場，至今已8年；從入口開始鞋類文化導覽、商品製作、DIY教學到賣場銷售等，皆由庇護員工提供服務，顧客年度回訪率超過1／3。

勞工局指出，麥子庇護工場透過開放式場域，使庇護員工在自然下，提升人際溝通與適應能力，並針對每個庇護員工狀態及限制，予以調整工作範圍；如口語表達佳者從事導覽工作訓練、具備數字概念者訓練貨品盤點，並將場內所有工作內容拆解分析，與一般職場工作項目對應。

麥子庇護工場總經理劉虣虣說，工場核心理念，就是提供身心障礙者有尊嚴的職場，成為具有適應力的工作者，打破社會對身障者就業的刻板印象。例如輕度智能障礙的「澄澄」，負重能力不佳，但手功能靈巧，工場為她量身打造專屬於她的SOP流程及工作檢核方式。

同樣是輕度智能障礙的「小芬」，併有紅斑性狼瘡，需透過規律生活作息、調整體耐力，工場就服員因應她的限制逐步調整工時，從一開始的每日4小時，慢慢提升至7小時，配合體能訓練與定時醫療追蹤，降低障礙與疾病對其工作的影響，在工場就業第4年。

勞工局強調，「庇護工場」是為支持具有就業意願的身障者所成立的模擬職場，營業型態計有「烘焙餐飲」、「清潔服務」、「觀光休閒」及「房屋修繕」等4類，自104年起總計轉銜23位庇護員工至一般職場就業，至今尚有18位仍在職場穩定就業。

(中時 )