行政院院會今（4）日審議通過「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」，將函報立法院審議。教育部本次修法主要是回應司法院釋字第783號解釋，並使教職員與勞工及私校教職員在職提繳退撫金的課稅規定趨於一致；另軍公教退休任職私校可續領退休俸。

本次修正重點包括：

一、教職員在職繳付退撫基金費用不計入年度薪資收入課稅，並預定自111年元旦起實施。

二、教職員退休後所領月退休金、遺族所領月撫卹金或遺屬年金給付金額，於消費者物價指數累計成長率達正、負5％時，應予調整，其調整比率由行政院會同考試院考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率定之；或至少每4年應予檢討。

三、司法院釋字第783號解釋宣告「再任私立學校職務停發月退休金規定」與憲法平等原則有違，自108年8月23日解釋公布日失效，爰刪除該款規定，並溯自108年8月23日施行。

教育部表示，現行教職員提繳退撫基金費用及退撫給與課稅模式是「繳稅在前，免稅在後」，而勞工與私立學校教職員是「免稅在前，繳稅在後」。現在修正為各職類人員在職提繳退撫費用與退撫給與課稅規範趨於一致，預計將嘉惠現職約18萬名教職員。至現職及退休教職員過去繳付退撫基金費用已計入所得，相關年資領取的退撫新制實施後退撫給與仍維持免稅規定，將由銓敘部配合修正公務人員退休撫卹基金管理條例相關規定。

另司法院釋字第783號解釋宣告，退休再任私立學校停發月退休金的規定違憲，據教育部調查，退休再任私校人員逐年減少，109學年僅1115人。

不過教育部也表示，雖已刪除「停發月退休金」的規定，但限制退休軍公教人員再任私立學校，並增加年輕教師就業機會的基本立場並未改變。

(旺報 )