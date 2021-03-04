自稱負責結帳的服務生出面留言回應，表示是自己搞錯桌號結錯帳，希望當事人與他聯繫，給他機會當面道歉補償。（截自臉書社團《爆料公社二社》）

有遊客到新北市八里渡船頭老街點孔雀蛤、蛤蜊兩道海鮮熱炒，結帳發現竟要800元，質疑遭店家坑殺，憤而po網公布。最新消息傳出，該家海產店服務人員出面致歉，坦承是自己搞錯桌號、結錯帳單，懇請當事遊客與他聯繫，讓他當面道歉補償。

有網友在臉書社團《爆料公社二社》發文抱怨：「真的很久沒當盤子了」，表示2月28日到八里渡船頭老街後段小吃攤販，點了兩盤海鮮熱炒，分別是炒孔雀蛤和炒蛤蜊，沒想到竟被店家收了800元。讓原PO驚呼，「是觀光區正常發揮嗎？」並感嘆10年前曾去碧砂漁港點過一隻要價800元的螃蟹，真的很久沒當盤子了。

該篇貼文引發網友熱議，紛紛撻伐殺雞取卵的行為不可取，不過，有一名自稱是當天負責結帳的服務人員，也在該篇貼文下面留言回應，表示是自己買錯單，把21桌單買成20桌的，更指出當事人是兩名約20多歲、高高瘦瘦的情侶，由女生買單。

該服務生表示，當下沒有發現錯誤，等到21桌又過來買單時才發現，追出去已找不到那對情侶。服務生強調確實是他的錯誤，店內從沒賣過一盤400的孔雀蛤跟蛤蜊；更沒想到自己的失誤，影響到老闆、店裡的商譽，甚至影響到整個八里商圈。

他強調不能因為自己一個人的失誤，就把整個商圈都負評，懇求給他一次道歉補償的機會，請當事人與他聯繫，讓他當面道歉補償。

(中時新聞網)