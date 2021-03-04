華建(2530)經營權在去年宣告變天，新團隊進駐後步調加快，桃園是今年重點布局地區，董事長鄭斯聰說，今年在桃園機捷沿線的A18、A7及A10都將會有案子推出，三筆個案合計總銷初步估計約在65億元左右，未來公司將不侷限在雙北地區推案，全台只要合適的地點都會推出適合當地的個案。

華建今年在桃園的三筆推案，會陸續在112~113年完工入帳，成為業績的來源，鄭斯聰說，接下來會成立中部辦公室，日前也購入沙鹿新站土地，未來全台只要合適的地方都會推案。其實前期也看南部土地，包括台南及高雄等地現在都在分析評估，不只是台北的豪宅，未來商辦也會考慮，營運觸角延伸可行的都會推展。

華建總經理吳裕國認為，今年房市價穩、量會再微增，目前市場需求仍在，缺工問題依然嚴重，物價及土地持續看漲，目前房價消費者已能認同，預期建築成本今年應該會穩定下來。今日中壢公園路二段建案動工後，下個動工點是A7個案，接下來動工的會是A10個案，這三筆個案都將採邊建邊售的模式，以剛性需求首購族為主要訴求，開價尚未有明確的定案。

華建在桃園青埔區取得土地共有兩期，今日動土開工的個案，是第一期488、4489地號，總銷約10億元，總戶數為81戶，面積約581.59坪，第二期是226地號等五筆土地，面積為1653.63坪，總戶數規劃為216戶，預期將在明年下半年才會推出。

(時報資訊)