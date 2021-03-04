藻礁公投連署可望在近日內突破50萬大關，公投領銜人潘忠政4日指出，公投成案規定要舉辦5場以上發表會或辯論會，環團預計會成立智庫，針對各項議題研究分析、攻防。至於會不會擔心綠營為了反制藻礁公投提出對案？潘忠政認為，政府在連署第二階段就「露出狐狸尾巴」，瞞騙國人、不說重點，呼籲政府「該檢討就檢討、該轉彎就轉彎」，別把自己逼到死巷。

潘忠政說，藻礁公投現階段仍呼籲民眾持續連署，待連署結束將資料送交中選會後，環團會成立新的工作小組，荒野保護協會現在有30至40位左右的推廣教師，接下來會擴大招募，透過更多宣導讓全民更認識這塊土地。

在藻礁公投獲得國民黨聲援後，外界也認為環團成為擁核派，潘忠政強調，藻礁議題需要外界幫忙提高聲量，就算是擁核派也有環境保護意識，沒有理由拒絕別人幫忙，如果有人要藉此政治操作，動機非常可疑。環團和擁核派意見不同，如果大家可以拋棄意識形態，放棄成見、凝聚共識，說不定還能創造對話機會，讓國家走向更正面的發展。

(中時 )