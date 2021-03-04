近年來常有社會案件因犯嫌精神異常獲判無罪，引發社會關注相關配套修法，行政院會今通過刑法及保安處分執行法有關監護處分制度修正草案，將現行強制監護、司法監護的期間均為5年以下，修改為延長監護處分期間，每次延長期間為3年以下，無次數限制，並採法官保留及定期評估原則。行政院長蘇貞昌表示，希望藉由相關法制修法，讓社會安全網更為周全有效，憾事不要再發生。

社會矚目的嘉義鐵路殺警案犯嫌，因精神異常一審獲判無罪，引發相關配套修法討論。法務部有鑑於因精神障礙或其他心智缺陷，而有刑法第19條不罰或減輕其刑的情形，認為若其情況有再犯或危害公共安全疑慮而施以監護，現行規定監護期間均為5年以下，未能因應個案具體情節而有所不足，因而提出修法。

此次修法草案明定，條修正草案，明定延長監護處分期間、每次延長期間為3年以下，無次數限制，並採法官保留及定期評估原則。

配合刑法修正，此次亦修正保安處分執行法相關規定，草案採「分級分流」、「多元處遇」、「流動迴轉」、「定期評估」及「轉銜機制」。亦即，視受處分人情況予以不同處遇，除監護處分執行之初，依受處分人的狀況予以分級分流外，於執行監護處分期間，得依具體情形而變更執行方式，例如狀況好轉的受處分人，原收治於司法精神醫院者可轉至地區醫療機構繼續治療，或交由家屬、調整為門診治療。

至於對狀況惡化受處分人，得由門診治療，改收治於精神醫療機構或司法精神醫院，據以妥適執行。另對受處分人予以定期評估，執行監護處分之處遇方式、延長或免其監護處分時，均得參酌評估小組之評估意見，並得徵詢醫師等專業人員意見。

蘇貞昌表示，常常看到新聞事件發生，引發社會悍然、群眾譁然，才想到亡羊補牢，往往已經造成遺憾，參引外國進步的立法例，從各面向設計社會安全網，若能夠非常綿密、設計完善、運作有力，就可以保護國人同胞免於憾事發生。

蘇貞昌也裁示，請法務部積極與司法院、立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

(中時 )