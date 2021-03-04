在談戀愛時，每個人都會藏不住對另ㄧ半的佔有慾，搜狐網命理專欄公開，獅子、射手及摩羯座是3個最大男人的星座，不僅個性霸道，還喜歡透過掌控戀愛對象來宣示主權，傳達愛的方式讓人又愛又恨。

▍獅子座

獅子座在四象限中屬於火象星座，所以他們總是給人一種很強勢的感覺，再加上守護星是太陽，象徵的正是一種權利，所以在和獅子座男生戀愛的時候，會感覺到他們很大男人，個性非常霸道，並且喜歡掌控戀愛對象，但是他們又把分寸掌握的很好，儘管在語言上很霸道，會說一出聽起來很專制的話，但實際上他們內心都很溫柔，對於獅子座的男生而言，只要是他們喜歡的女生，就一定會拼盡全力保護。

▍射手座

射手座是一個很有思想的星座，他們的表現一直都很成熟，正是因為射手座的宮位落於遷移宮，而遷移宮所代表的正是對於心智能力的追求，儘管是成熟的射手座，在戀愛中還是稍微有一點大男人主義，不過他們實際上行為非常暖心，任何時候他們都會聽另一半的，對於射手座的男生來說，他們大男人主義體現在「我的女人我來疼」上，在他們的意識裡，好男人就應該讓心愛的女生享受幸福。

▍摩羯座

摩羯座在生活中雖然有一絲固執，只要是他們做了決定，就不會給對方反駁的餘地，但實際上這也是源自摩羯座的性格中的大男人主義，從側面也可以反映出固執的摩羯座對於感情會更加執著，同時，摩羯座的守護星是土星，土星個性比較限制，所以在戀愛中會對另一半有一些專制霸道的行為，但內心卻很溫柔，不捨得讓另一半受任何委屈和難過。

(中時新聞網)