草莓世界種植15萬莓苗，包括優雪、甜蘋果及黑鑽及白草莓等品種。（王文吉攝）

天氣回暖，平地草莓大爆發。台中潭子草莓世界觀光果園莓農表示，現在直到3月底進入盛產期，尤其2、3期花重疊，包括優雪、甜蘋果及黑鑽及白草莓等品種，還有獨家「貴妃」，高達15萬棵植株生長勢旺盛，滿園鮮果又紅又大顆，適合全家大小來一趟採果之旅。

草莓世界觀光果園占地4公頃，種植15萬株莓苗，包括優雪、甜蘋果、貴妃、黑鑽及白草莓等品種，滿園蜜蜂、蝴蝶飛舞，生態健康安全。採果區分為平地及高架，入園免門票，農曆年前自採價格每斤衝上380元，目前降至290元，價格持續遞減，將一路降價到產季結束。

莓農許明興說明，優雪、甜蘋果、貴妃、黑鑽均是蘋果（天來1號）雜交蜜香（明興1號）產生的實生苗，從500株子代中篩選出優良品種。今年最新發表的優雪耗時6年選育，甜度佳，口感紮實，耐雨水沖刷；甜蘋果酸甜比適中，貴妃果型圓胖、產量高，黑鑽甜度高、色澤深紅。

許明興表示，一般大眾朋友認為農曆年草莓採完，產期結束了，其實真正盛產期是2月中至3月底。隨著盛產期到來，草莓霜淇淋、草莓牛奶、草莓冰沙的鮮果用量也是滿點。另外3月也是草莓世界的公益月，提供弱勢團體免費的導覽解說與採果體驗，可與草莓世界聯繫。

幼兒園安排學童採果體驗。（王文吉攝）

草莓世界莓果大爆發，周末假日吸引採果人潮。（王文吉攝）

幼兒園安排學童採果體驗。（王文吉攝）

草莓生長勢旺盛，滿園鮮果又紅又大顆。（王文吉攝）

甜蘋果草莓酸甜比適中。（王文吉攝）

貴妃草莓果型圓胖、產量高。（王文吉攝）

優雪草莓甜度佳，口感紮實，耐雨水沖刷。（王文吉攝）

黑鑽草莓甜度高、色澤深紅。（王文吉攝）

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