高雄市警界出現首位原住民籍偵查隊長排灣族許強生（阿黎門‧甲古戰）！

前高雄市警察局長劉柏良任內考量六龜分局所轄4行政區內有3個屬原住民區，故於去年11月3日即委以刑大專員許強生重任，代理六龜警分局偵查隊隊長，代理期間許不負眾望，表現深受各級長官及轄區議員肯定，為了拚治安保護市民，許強生隊長勤跑山區辦案，代理偵查隊長短短數月，體重狂減了14公斤，更因偵破轄區連續宮廟竊案，獲內政部長徐國勇召見表揚，現任警察局長黃明昭「劉規黃隨」，將許強生代理職務真除，4日正式上任，成為高雄市第一位原住民籍偵查隊長。

六龜分局所轄幅員遼闊、族群多元，包含平埔族、布農族、魯凱族、排灣族、卡那卡那富族、拉阿魯哇族等族群，山地區原住民人口、文化及生活習性迥異，需要熟悉地理環境、語言、習俗的原住民警察，擔任公部門與民眾間溝通橋樑 ，不論是掌握犯罪線索、救災或溝通宣導，都扮演重要角色。

六龜分局分局長李崇偉期許許隊長持續守護原鄉治安，為原住民警察同仁表率，激勵同仁力爭上游。

(中時 )