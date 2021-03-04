首批11.7萬劑AZ新冠疫苗昨日終於抵台，而海內外各界論及防疫政策，多將疫苗施打視為重中之重，但中研院院士吳仲義認為，疫苗注射後，可稱為保護力時間的「免疫記憶力」多長，目前尚未得知，各國包含在台灣在內，當務之急應是推出有效治療方案，治療痊癒的病患因此獲得抗體，如此才是權宜之計。

吳仲義今(4)日在台大醫學院發表演講，講題為「新冠病毒的起源、傳播與治療新希望－從演化觀點談未來展望」。

他表示，新冠肺炎傳染力強，各國採取邊境管理措施，大多是不准入關，但如此封境的作法，假設國內仍舊出現大批民眾感染，並且還出現在邊境管理有效的國家地區，相關做法代表不理想，像是美國日均確診8萬人，「我們（台灣）湊不出10個」，但目前台灣與大陸疫情管理得宜，其他國家可向兩岸取經，配合政府要求全面戴上口罩。

即便台灣邊境管理嚴格，但採取鎖國方式來管控，歐美地區疫情嚴重，倘若邊境得開放，歐美人士感染後痊癒而有抗體，國人卻沒有抗體，擔心恐出現大傳染；對此吳仲義提到，因此當前最重要還是得推出有效治療方案，治療好的病人，身上便能有抗體，但國內外如今對治療策略並不重視，讓人感到匪夷所思。

吳仲義也說，在防疫策略上，境內與時間管理都非常重要，什麼時候必須要照會，管理上都必須非常有系統，「不可能每次有3個人感冒，都像狼來了一樣，不行！」但確診情況如太晚得知，更是不可能任其發生，相關作法，值得相關單位細細討論。

而在疫苗施打策略上，吳仲義說，以英國為例，優先施打4大族群包括70歲以上成人、第一線醫護人員、社工與臨床上脆弱族群；他打趣地反問：「30幾歲去玩一定跟30幾歲的，假設是85幾歲先打，怎麼能夠免疫？」

至於疫苗施打後效能，輝瑞疫苗稱該公司生產疫苗預防效果達95％，但吳仲義認為，「免疫記憶力」到底有多長，目前都不得而知，而我國也十分重視疫苗進口與施打，相關問題因此有待指揮中心回應。

(旺報 )