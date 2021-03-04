福原愛公司omusubi4日發表聲明為一連報導致歉。（取自官網）

日媒3日報導台日桌球界夫妻江宏傑與福原愛（小愛）正協議離婚，而福原愛疑似在返日期間與男性發生外遇。福原愛4日透過自己擔任社長的「omusubi」公司發表聲明，對相關報導造成各界擔憂與困擾致歉。

福原愛今年初為工作返日，2月下旬被《女性Seven》直擊親密不倫約會，而《週刊文春》則大篇幅直指江家成員欺凌福原愛。

omusubi公司（株式會社omusubi）4日在官方網站發表聲明，對公司社長福原愛相關諸報導，造成福原愛粉絲與相關人士等擔憂與困擾，表示由衷致歉。

(中時 )