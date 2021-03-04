木棒聯賽4強賽平鎮高中派出陳志杰先發，他用106球完封高苑工商，助平鎮以2比0贏球，平鎮順利挺進冠軍戰，他達成高中生涯首度完封勝，高三的陳志杰透露自己會以旅外為優先，假如沒有機會將投入中職選秀。

陳志杰此戰投9局無失分，僅被敲3支零星安打、1保送，另外狂飆11次三振，最快球速達到150公里，有5局讓高苑打者三上三下，展現強大壓制能力。陳志杰去年底在黑豹旗冠軍戰僅差1人次就達成完封，不過當時因用球數限制強制退場，這次終於達成完封目標，「其實從高一就想完封，但高一、高二穩定性不夠，高三累積經驗後今天挑戰成功了。」

平鎮總教練吳柏宏表示陳志杰近況佳，「這整場比賽投得滿順的，只有第7局連續2安打有危機，但他還是靠自己能力連2K解決。」吳柏宏肯定陳志杰表現，並點出他的變化球進步最多，「控制能力更好了，搭配直球可以擾亂打者，讓對手揮棒落空，他應該會參加選秀，最近幾場投球內容都很好，相信球團都有在看，有球速、變化球，經驗又好，整體進步很多。」

而陳志杰則表示過去變化球丟不進好球帶，但今日狀況很好，「之前丟不進去時對手都會鎖定直球攻擊，今天用曲球跟變速球，變速球能引誘到打者出棒，自己對曲球比較有信心。」

陳志杰終於達成夢想多年的完封的目標，自己也想透過完封來提高身價，「有想過選秀，若有旅外的話有可能會出去，沒有的話就參加選秀。」

平鎮高中陳志杰在木棒聯賽4強戰對高苑投出完封勝，透露有機會參加中職選秀。（學生棒聯提供）

(中時 )